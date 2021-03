Skoler skal tjekkes for asbest

Foto: Peter Kenworthy.

Asbestfund på Grønnemose Skole har sat gang i asbestundersøgelse

Af Peter Kenworthy

I forbindelse med en miljørengøring blev der fundet asbest på Grønnemose Skole, og børn og andre brugere af de lokaler, hvor de asbestholdige facadeplader blev fundet, blev midlertidigt blevet flyttet til andre lokaler.

På byrådsmødet 24. februar spurgte Pia Skou (B) ind til hvad der skal til for at asbesten på Grønnemose Skole forsvinder en gang for alle, samt til hvordan det sikres, at der ikke er asbest på andre af kommunens skoler.

Og på et møde i Børne- og Undervisningsudvalget 4. marts, blev det besluttet at der gives 9 millioner kroner til at fjerne eller indkapsle asbesten på Grønnemose Skole, når Økonomiudvalget har anbefalet sagen over for byrådet.

Det løser dog ikke eventuelle problemer på kommunens andre skoler, som også skal tjekkes for asbest, fortæller formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann (B).

Vadgård Skole, Gladsaxe Skole, Mørkhøj Skole, Buddinge Skole og Bakkeskolen – der aldrig er blevet ”kortlagt” – skal nu derfor kortlægges for asbest, og det skal tjekkes at der ikke er asbest i luften på de øvrige skoler, hvor man ved at der er indkapslet asbest i bygningerne, tilføjer han.

– Det er overraskende at der er skoler i Gladsaxe, som desværre aldrig er undersøgt for asbest. Jeg er glad for at mine spørgsmål til asbest har sat gang i processen, udtaler Pia Skou.

Når 5.- 9. klasse på Grønnemose Skole kan møde fysisk i skole igen, skal de genhuses på GXU til asbesten på Grønnemose Skole er håndteret. Tandplejen har indstillet sine aktiviteter på Grønnemose Skole, indtil lokalerne er rengjort.