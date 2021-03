Skolerne lukker igen

Foto: Colourbox.

Styrelsen for Patientsikkerhed lukker skoler, SFO’er og klubber ned fra 31. marts til 11. april

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Kommune har i dag landets næsthøjeste smitteincidens, kun overgået af Ishøj, og smittetallet i Gladsaxe er stigende. Nu giver Styrelsen for Patientsikkerhed kommunen et såkaldt påbud om midlertidig at lukke alle skoler, SFO’er og klubber mellem 31. marts og 11. april – begge dage inklusive.

Når skolerne åbner efter påske, bliver det derfor med fjernundervisning for alle klassetrin.

Påbuddet er, ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, nødvendigt for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 i Gladsaxe, da der i kommunen er “udbredt smitte”, og da incidensen er høj og stigende.

Smitten er, ifølge Gladsaxe Kommune, særlig høj i områderne Værebro Park, Maglegårdskvarteret og Høje Gladsaxe. Men smittetrykket er generelt højt i hele Gladsaxe Kommune.

Lukningen omfatter børnene i skolerne, SFO’erne og klubberne og deres forældre eller andre pårørende. Alle forældre bliver informeret via Aula.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler desuden, i påbuddet, at personalet, elever og deres familier bliver testet i løbet af nedlukningen.

Påbuddet sker i overensstemmelse med epidemilovens §33, stk. 1, der siger at “Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde kommunalbestyrelsen for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af kommunale dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner og private alternativer beliggende i den pågældende kommune”.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Styrelsen for Patientsikkerhed.