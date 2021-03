Skovbrynet Skole er sammenhold

En definition på en god skole er blandt andet dygtige lærere, engageret ledelse, fællesskabende traditioner og ikke mindst fagligt løft. Skovbrynet Skole har det hele, hvilket skal bibeholdes uanset matrikel. Dette kunne derfor være et fint bud på, hvad den nye skole vil skulle indeholde. Og uanset uenigheden omkring midlet, så er målet dog fælles […]

Af Stine Rudbech-Jepsen, Sanne Lund og Pernille Hindsgaul, forældre i skolebestyrelsen på Skovbrynet Skole

En definition på en god skole er blandt andet dygtige lærere, engageret ledelse, fællesskabende traditioner og ikke mindst fagligt løft. Skovbrynet Skole har det hele, hvilket skal bibeholdes uanset matrikel. Dette kunne derfor være et fint bud på, hvad den nye skole vil skulle indeholde. Og uanset uenigheden omkring midlet, så er målet dog fælles – flere elever.

Den af Byrådet underskrevne hensigtserklæring fra den 26. juni 2019 bebuder en fortsat udvikling af Skovbrynet Skole. Udvikling og ikke afvikling. Derfor fortsætter vi med andre forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen og forældreforeningen “Brug Skovbrynet Skole” med at udbrede de gode fortællinger om Skovbrynet Skole før, under og efter flytningen. Og på den nye matrikel vil elever, forældre, lærere og ledelse følge med præcis som lovet af forvaltningen.

Udmeldingen fra Astrid Søborg og Venstre er ikke er i overensstemmelse med hensigtserklæringen og skaber en unødig uro for især forældre, der skal til at tage et aktivt skolevalg. Det er hamrende ærgerligt.

Kære forældre til kommende skolebørn. Kom ud og besøg os på Skovbrynet Skole, når restriktionerne tillader det. Deltag i legepladsmøder, tal med forældrene eller tag fat på skolens ledelse. Skovbrynet Skole kan så meget mere, end hvad der bliver fortalt af folk udefra. Kom og oplev det.