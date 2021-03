Smed føring

Det så ellers lovende ud, da AB’s Mathias Kisum sparkede bolden forbi Roskilde KFUM-målmand Max Christiansen til 2-0. Foto: Kaj Bonne.

AB Gladsaxe var foran 2-0 efter første halvleg mod Roskilde KFUM. Men akademikerne lavede for mange fejl og måtte nøjes med 2-2 i en solrig forårspremiere uden tilskuere

Af Peter Kenworthy

AB lagde bedst ud i hjemmekampen mod Roskilde KFUM i uglernes første turneringskamp i foråret, i fodboldens 2. division øst. Efter 3 minutter sparkede Mathias Kisum lige forbi krydset, og få minutter senere rundede Frederik Christensen Max Christiansen i Roskilde-målet, men sparkede forbi kassen fra en halvspids vinkel.

Jonathan Fischer måtte dog også redde kastanjerne ud af ilden flere gange i første halvleg for de grønblusede fra Gladsaxe, da fejlafleveringer gav omstillinger, der nemt kunne have kostet Roskilde-mål.

Men AB var trods alt farligst i første halvleg. Og fem minutter før pausen driblede Tobias Noer ind i feltet, og blev nedlagt. Og så kunne Frederik Christensen sikkert udplacere Roskilde-keeperen fra straffepletten til en fortjent AB-føring på 1-0.

Minuttet efter lagde en velspillende Sylvester Seeger-Hansen en millimeterpræcis aflevering i dybden til Kisum, der tørrede sin mand i feltet, men sparkede lige på målmanden.

Og lige inden dommerens pausefløjt, lagde Seeger-Hansen en ny præcis aflevering i dybden til Kisum, der denne gang kvitterede ved at banke bolden i mål, forbi Max Christiansen, til pausestilling 2-0.

Fejlafleveringer og opdækningsfejl

Roskilde KFUM-spillerne brokkede sig til hinanden og dommer Paw Johansen ved pausefløjtet. Men udeholdet kom ud til pausen med gåpåmod og sejrsvilje, og lagde fra start pres på AB – uden at det i første omgang for alvor blev farligt.

Uglerne lavede dog stadig for mange fejl, der satte forsvaret under pres. Og efter en times spil endte en lang aflevering hos udeholdets Dino Karjasevic, der rimeligt upresset kunne heade forbi Fischer i AB-målet til 1-2.

Og så troede udeholdet for alvor på at man kunne få point med hjem fra Gladsaxe. Fischer måtte diske op med flere gode redninger, og AB’erne så nervøse ud når de var på bolden, der stadig for sjældent ramte en anden grønblusset spiller.

Med ti minutter igen bankede Roskildes Mads Høyer Julø bolden på overliggeren, men minutterne gik og AB så ud til at havde redet stormen af og sikret sig de tre point – med hiv og sving.

Men da måltavlen var på vej til at skifte fra 89 til 90, glemte AB-forsvaret igen at dække ordentligt op. Endnu en lang aflevering frem til Dino Karjasevic endte i kassen bag Fischer, via Roskilde-spillerens pande. Og selvom AB-spillere forsøgte at presse et sidste mål ud af kampen til allersidst, blev 2-2 kampens resultat. Et rimeligt resultat, selvom AB burde have kørt en 2-0-føring hjem.

Skuffet træner

Og AB-træner Patrick Birch Braune var da også skuffet, da Gladsaxe Bladet talte med ham efter kampen. Især over at hans spillere ikke var gode nok til at holde i bolden, og derfor ikke evnede at kontrollere kampen.

– Vores omstillinger er giftige og vores første halvleg er fin, men vi kommer til at parere for meget i anden halvleg. Det tekniske niveau var ikke godt nok, og det er et problem, fortalte han.

– Vi lykkes med mange ting taktisk, i forhold til at skabe chancer, og så er der to helt utilgivelige mål de får, hvor vi ikke dækker ordentlig op, på to identiske indlæg, tilføjede Patrick Birch Braune, der mente at det uafgjorte resultat i sidste ende var retfærdigt.

AB ligger nu nummer 5 i 2. Division øst, 15 point efter førerholdet Nykøbing FC.