Smitten er stukket af

Foto: Kaj Bonne.

Mørkhøj skole lukker midlertidigt ned

Af Peter Kenworthy

Styrelsen for Patientsikkerhed lukkede torsdag 11. marts midlertidigt Mørkhøj Skole, da der er coronasmitte i flere klasser på skolen.

– Status fredag morgen 12. marts er, at der i alt er 17 smittede elever og to smittede lærere på skolen. Den midlertidige nedlukning af Mørkhøj Skole er et led i Styrelsen for Patientsikkerheds nye strategi om at slå målrettet ned på lokale smitteudbrud, og hurtigst muligt stoppe alle smittekæder, fortæller Gladsaxe Kommune.

– Alle elever, der ikke er nære kontakter, kan komme tilbage i skole, når de har en negativ PCR-test. Forældre, der ikke ønsker at deres børn teste, skal holde barnet hjemme i syv dage. Imens skolen er midlertidigt lukket ned, bliver der sørget for ekstra rengøring på skolen, tilføjer man.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at alle familier med børn på Mørkhøj Skole lader sig teste.

Gladsaxe Kommune fortæller, at man har kontaktet Region Hovedstaden for at få et testcenter til Mørkhøj snarest muligt.

Der er desuden fem smittede elever og to smittede medarbejdere på Stengård Skole, mens der er en smittet medarbejder og en smittet elev på Enghavegård Skole, samt en enkelt smittet elev på henholdsvis Grønnemose Skole og Bagsværd Skole.