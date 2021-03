Smitten stiger igen igen

Foto: Colourbox.

Antallet af coronasmittede i Gladsaxe er på vej op igen. Der er også et stigende antal indlagte på de nærliggende sygehuse

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Kommune er, med tallene fra Statens Serum Institut fra i dag, den kommune med den 4. højeste smitteincidens – på 217 per 100.000 – og 150 har været bekræftet smittet i de seneste syv dage.

Sidste mandag havde Gladsaxe en smitteincidens på 166 per 100.000 – og 115 var bekræftet smittet i de syv dage forinden. Et lille fald fra ugen inden.

Tallene for indlagte med COVID-19 på Gentofte og Herlev Sygehus er i dag 18 – en stigning på 7 i forhold til 22. marts, hvor antallet var 11.

Der er lidt over 8.100 påbegyndt vaccinerede i Gladsaxe, og lige over 4.500 færdigvaccinerede (6,6 procent af befolkningen i kommunen).

For en uge siden var der lidt over 7.800 påbegyndt vaccinerede i Gladsaxe, og over 3.800 færdigvaccinerede (5,6 procent af befolkningen i kommunen).

Statens Serum Institut har rettet tallene, som kan læses øverst i denne artikel, efter at man havde tekniske problemer og de tal der blev udgivet klokken 14 – og som Gladsaxe Bladet i første omgang skrev på vores hjemmeside – var forkerte. De tal der står i denne artikel nu er de rigtige, fortæller Statens Serum Institut til Gladsaxe Bladet.