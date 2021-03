Smitten stiger igen

Foto: Colourbox.

Lige under 2.500 Gladsaxe-borgere er færdigvaccinerede

Af Peter Kenworthy

Antallet af coronasmittede stiger på verdensplan, for første gang i syv uger. I Gladsaxe er antallet også stigende, efter i lang tid at være faldene. I de seneste syv dage var der således 67 smittede, mod omkring 50 for en uge siden.

Antallet af indlagte på Herlev og Gentofte Hospital er også stigende. 1. marts lå den på 28, mens tallet var 22 den 22. februar.

Over en halv million vaccinedoser er nu givet, fortæller Sundhedsstyrelsen. Ifølge tal fra Statens Serum Institut var lidt over 5.000 Gladsaxe-borgere påbegyndt vaccinerede, og omkring halvdelen færdigvaccinerede.