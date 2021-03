Smitten stiger nu igen

Foto: Colourbox.

Gladsaxe er den kommune med niendehøjeste smitteincidens

Af Peter Kenworthy

Tirsdag var antallet af bekræftet smittede i Gladsaxe på en uge 71. Dette tal steg i går til 101, mens smitteincidensen per 100.00 er oppe på næsten 150. Dette gør Gladsaxe til den kommune med den niendehøjeste i landet. Ishøj og Høje-Taastrup topper listen med over 200.

Antallet af indlagte på Herlev og Gentofte hospitaler steg en lille smule i samme tidsrum – fra 20 tirsdag til 22 i går.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut er omkring 7.100 Gladsaxe-borgere påbegyndt vaccinerede, og omkring 2.700 færdigvaccinerede.

Statens Serum Institut fortæller dog, at tallene fra private testudbydere fra onsdag den 10. marts vil indgå i de daglige covid-19-tal, og at de ugentlige opgørelser med overvågningsdata for første gang indeholder tests fra de private testudbydere fra tirsdag den 16. marts.