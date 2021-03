Smittetal faldt lidt

Foto: Colourbox.

Gladsaxe har landets 5.højeste smitteincidens. Kommunen opfordrer nu alle i Maglegårdskvarteret og Høje Gladsaxe til at blive testet

Af Peter Kenworthy

Smittetallene i Gladsaxe faldt en lille smule i forhold til i går, hvor Gladsaxe havde den næsthøjeste smitteincidens per 100.000. Ifølge tal fra Statens Serum Institut, er smitteincidensen 231 per 100.000 og 160 har været bekræftet smittet i de seneste syv dage. Gladsaxe er dermed den kommune med den 5. højeste smitteincidens – Ishøj, Høje-Taastrup, Halsnæs og Brøndby ligger over Gladsaxe.

I går lå tallet på 245 per 100.000, og 169 havde været bekræftet smittet i de seneste syv dage, og i forgårs var tallene henholdsvis 217 og 150. Sidste mandag havde Gladsaxe en smitteincidens på 166, og 115 var bekræftet smittet i de syv dage forinden. I midten af december var tallene dog helt oppe på 70-80 bekræftet smittede om dagen.

Tallene for indlagte med COVID-19 på Gentofte og Herlev Sygehus er i dag på 20 – fire flere end i går. 31. december var der 104 indlagte på Herlev og Gentofte Hospital.

Bliv testet!

Smittetallet er ikke mindst højt i Maglegårdskvarteret og Høje Gladsaxe, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed og Gladsaxe Kommune nu opfordrer alle i de to områder i til at lade sig teste.

Smitten ser, ifølge kommunen, ud til at være startet i Maglegårdskvarteret og har derfra bredt sig til Høje Gladsaxe.

– For at få så mange som muligt til at lade sig teste bliver der sendt sms’er til beboerne i Høje Gladsaxe og Maglegårdskvarteret med opfordring om at lade sig teste. I de kommende dage går medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Den Boligsociale Helhedsplan desuden fra dør til dør i Høje Gladsaxe med samme opfordring, tilføjer kommunen.

Region Hovedstaden sender et mobilt testcenter til området. Det vil være i selskabslokalet på Høje Gladsaxe Torv 2B søndag 4. april og mandag 5. april. Begge dage klokken 10-16. Alle over 2 år kan blive testet og der er ingen tidsbestilling, man skal blot huske at medbringe sundhedskort eller anden legitimation, fortæller Gladsaxe Kommune.

For et par dage siden opfordrede kommunen alle i Værebro – hvor smitten også er høj og stigende – til at lade sig teste. Der er et mobilt testcenter i Beboerhuset i Værebro fra torsdag 1. april til lørdag 3. april – alle dage klokken 10-16. Alle over 2 år kan også her blive testet og der er ingen tidsbestilling. Man skal blot huske at medbringe sundhedskort eller anden legitimation.

Og vi skal nok vente en rum tid på at alle er vaccinerede. Der er, ifølge de seneste tal fra Statens Seruminstitut, omkring 4.500 der er færdigvaccinerede i Gladsaxe (6,6 procent af befolkningen i Gladsaxe). Sidste mandag var omkring 3.800 færdigvaccinerede (5,6 procent af befolkningen i kommunen).