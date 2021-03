Snusfornuft

Foto: Kaj Bonne.

GIF Gymnastik siger nej tak til snus i gymnastikken

Af Peter Kenworthy

Børn og unge skal have de bedste muligheder for at vokse op uden røg og snus – også i idrætslivet, mener GIF Gymnastik, som med en ny tobaksfri politik ønsker at reducere brugen af især snus i foreningen.

GIF Gymnastik henstiller derfor venligt brugere og besøgende på alle idrætsfaciliteter til ikke at anvende tobak, snus eller lignende for at vise hensyn og være den gode rollemodel særligt overfor børn og unge i foreningslivet, fortæller foreningen.

– Hvor rygning er grundlæggende ilde set blandt vores gymnaster, er snus mere diskret, og vi ser desværre, at snus finder vej ind i gymnastikken og videre til de unge gymnaster. Det er derfor vigtigt, at vi får inddraget elitegymnasterne, da de også er trænere for de yngre gymnaster, og at vi her aktivt bruger fællesskabet til at stå sammen om at reducere gymnastikkens snuskultur, fortæller formand Frank Bøgelund Jensen, der samtidig understreger, at foreningens elitegymnaster, trænere og frivillige alle er rollemodeller for de yngre gymnaster.

– Snus er stærkt afhængighedsdannende og sundhedsskadeligt. Og så handler det om at snus fører til rygning, og vi vil ikke have at der er nogen der lærer det hos os, tilføjer Frank Bøgelund Jensen.

Der er ikke nogen politik for slik, sodavand og usunde madvarer hos GIF Gymnastik.