Squash er blevet moderne blandt de unge!

SPONSORERET INDHOLD: Er du blevet træt af fodbold og alle de andre traditionelle sportsgrene, som er populære blandt de fleste mennesker i Danmark? Så bør du overveje at kigge nærmere på squash, som er en underholdende sportsgren, der garanterer at give dig sved på panden.

Squash er blevet mere og mere populært, og hvis du også leder efter en ny måde at få din ugentlige motion på, kan squash være det helt perfekte valg for dig.

Men hvordan kommer du i gang? Du skal først og fremmest have en squash ketcher, som er det vigtigste stykke udstyr for en squashspiller. Dertil kræver squash et par gode sko samt noget tøj, som du kan bevæge dig i.

Men squashketcheren er de vigtigste, og derfor får du her et par gode råd til, hvordan du vælger en squashketcher, der passer helt perfekt til dig.

3 gode råd til at vælge squashketcher

Hvis det er første gang, du skal ud og købe en ketcher, kan det være lidt forvirrende at finde rundt i det store udvalg. Så hvad skal du kigge efter?

Du skal først og fremmest kigge efter vægt. Det er vigtigt, at ketcheren har den rette vægt, så den passer perfekt til din styrke, da den forkerte vægt vil påvirke dit spil på en negative måde – især hvis ketcheren er for tung.

Dernæst skal du kigge på stivhed. Der findes ketchere, som er mere stive end andre, hvor de stiveste typisk egner sig til de bedre spillere. Hvis du er nybegynder, bør du derfor går efter en blødere kecther, da disse gør det nemmere at kontrollere din slag på squashbanen.

Endeligt skal du kigge på ketcherens balance. Sammen med vægt er balance en ting, som påvirker dit spil, da en hovedtung ketcher sikrer høj fart i bolden, mens du som nybegynder bør gå efter en ketcher med en lige vægtfordeling.