Stilfuld, uden der går business i det? Prøv med et dykkerur

SPONSORERET INDHOLD: Har du overvejet et dykkerur som alternativ til et almindeligt armbåndsur?

Du er ikke alene, for dykkerure har deres forcer ved at være mere vandtætte og mere robuste end almindelige ure, hvilket også betyder, at de har et mere råt udseende. For dig, der ikke ønsker at udstråle et fornemt businesslook, men samtidig ikke ønsker at være stilløs, er dykkerure god armpynt.

Dykkerur med royal historie og kælenavn

Visse modeller inden for dykkerure har også en fed historie at fortælle, fx JP2000-08E fra den japanske producent Citizen. Dette ur blev båret af Kronprins Frederik, dengang han var i frømandskorpset. Uret har også fået tilnavnet Pingo uret, da Pingo var kronprinsens øgenavn.

Dette dykkerur er et af de mest solgte i verden – og værd at overveje.

Hvilke funktioner byder JP2000-08E på?

Hvis du vælger dykkerur alene for stilens skyld, er du nok ligeglad med de af urets funktioner, der kommer fridykkere til gavn. Imidlertid kan du med fordel sætte dig ind i, hvad et dykkerur kan – igen fordi disse ure er et godt samtaleemne. I tilfældet med JP2000-08E kan det som andre Citizen dykkerure byde ind med avancerede teknologier, der hjælper folk under vandet.

Uret har fx dybdesensor, der virker ned til 80 m dybde, og besidder en dekompressionsalarm, der advarer dykkeren, når denne stiger for hurtigt. Dybdealarm og dykkealarm har uret også – disse to kan du indstille til at gå af, når du har nået en bestemt dybde eller tid under vandet.

Få det look af plejet råhed, du drømmer om

Hvad end du vælger et Pingo ur eller et andet dykkerur, kan du se frem til et robust redskab, der hjælper dig med at opnå det look af sofistikeret råhed, du stræber efter. Skulle du på et tidspunkt få mod på at bruge dit dykkerur ved dykning, kan du nyde de bekvemme features.