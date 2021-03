Støj fra letbanen

Mange tusinde Gladsaxe-borgere lever hver dag med høj støj fra de motorveje, som går igennem Gladsaxe. Og når letbanen begynder driften i 2025 vil endnu flere borgere blive ramt at høj støj. Letbanetogene bliver ikke et stille bekendtskab for de nærmeste naboer til letbanen. For letbanetoge larmer og de larmer meget. 76 dB er støjen […]

Af Henrik Sørensen, Folketingskandidat (C)