Støjbegrænsning og støjsamarbejde

Af Jørgen Lemming, Stengårds Alle 33A

Fint med samarbejde med Furesø kommune, og gerne også med Herlev, Gentofte og Lyngby, men det er brug for konkrete tiltag der virker nu og her, og ikke en politisk diskussion om holdningerne til byudviklingen på længere sigt.

Selv boliger der ligger over 5-800 meter væk fra motorvejene har de sidste 10 år oplevet en stærk stigning i støjniveauet. De støjskærme der kom op efter udvidelsen af Ring 3 har måske hjulpet på boliger helt tæt på, men på boliger lidt længere væk virker de nærmest som en forstærker (metal, glas og beton reflekterer lyd i stedet for at dæmpe). Og hvor blev den støjdæmpende asfalt – der blev lovet – af?

Så indtil nye tekniske løsninger er på plads bør der lægges ny blød asfalt og indføres en permanent hastighedsbegrænsning på 80. km/t døgnet rundt. Vejdirektoratets argument om, at det koster samfundsøkonomisk, at bilister skal bruge et par minutter mere på strækningen er en meget gammeldags tænkemåde, der ikke indregner følgeomkostninger ved det øgede støjniveau.