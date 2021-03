Stop støjen

Alt for mange Gladsaxeborgere er generet af støjen fra motorvejene. Jeg gik til valg på at gøre noget ved det. Og det er årsagen til, at jeg gik efter posten som formand for Folketingets transportudvalg. Ingen for den kommende tid, tager vi i Folketinget hul på Infrastrukturforhandlingerne. Som formand for Folketingets Transportudvalg er min prioritet […]

Af Jeppe Bruus, (S), Gladsaxeborger og formand for Folketingets Transportudvalg