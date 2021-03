Svigt af fødende kvinder som oplever groteske argumenter for at tage hjem langt før de er klar, men spidsbelastning er blevet en dagligdag på fødeafdelingen, der er jordemødre nok, men arbejdsvilkår er dårlige og derfor forsvinder flere. Vi må og skal stramme op i vores Sundhedssystem, derfor er det Super vigtigt at vi i DF […]

Af Bonett Trusell, næstformand i DF Gladsaxe, Kandidat til By- og Regionsrådet 2021

Svigt af fødende kvinder som oplever groteske argumenter for at tage hjem langt før de er klar, men spidsbelastning er blevet en dagligdag på fødeafdelingen, der er jordemødre nok, men arbejdsvilkår er dårlige og derfor forsvinder flere. Vi må og skal stramme op i vores Sundhedssystem, derfor er det Super vigtigt at vi i DF endnu mere holde fast i vores synspunkt. Der skal handles nu, det er synd og skam at en nybagt mor hellere vil fortrække at føde i en skov end at føde i Region Hovedstaden.

Dansk Folkeparti (DF) er kraftigt imod hjemsendelse af mor og nyfødt barn, kun 8 timer efter fødslen. Vi mener ikke, at der skal være begrænsninger i antal overnatninger efter fødslen, efter økonomiske beregninger, men efter barn og mors behov for pleje og assistance. DF er også af den klare opfattelse, at ved at “smide” barn og mor lynhurtigt hjem, så vil det være medvirkende til at skabe ulighed. Forstået på den måde, at økonomisk velstillede familier, kan købe sig til den ekstra hjælp, som mistes/savnes ved hurtig “udsmidning”. Familier uden økonomisk mulighed for at købe sig ekstra hjælp, bliver dermed ladt i stikken og svigtes af systemet med ulighed til følge. DF er dog enig i, at der bør tilstræbes en max. indlæggelsestid på 8 dage.