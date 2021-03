Sygestatistik under nedlukning

Flere kommuner i Region Hovedstaden har meldt ud, at der på trods af Corona har været et fald i sygemeldinger/sygefravær i 2020. Er det også tilfældet i Gladsaxe Kommune? Og i givet fald hvor meget omregnet til både procent og antal fraværsdage pr. medarbejder. Hvis der har været et fald er der så nogle bud […]

Af Susanne Damsgaard, Dansk Folkeparti, Spidskandidat KV 2021