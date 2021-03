Sylle sænkede Næstved

Sylvester Seeger-Hansens to mål gav tre point i det sydsjællandske. Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe viste kampvilje og omstillingsparathed og vandt 2-1 i Næstved

Af Peter Kenworthy

Efter en sløj 2. halvleg i forårspremieren hjemme mod Roskilde KFUM, hvor en 2-0-føring blev vekslet til 2-2 ved slutføjt, havde AB-træner Patrick Birch Braune rystet posen lidt i søndagens udekamp mod Næstved.

Her startede Rasmus Møller i centerforsvaret, mens Silas Trier Madsen var rykket frem på midtbanen og Jonathan Dahl Bagger startede på højre kant. Og det bar i første omgang frugt, da Sylvester Seeger-Hansen bragte AB foran efter et kvarter, på en aflevering med hovedet fra Frederik Christensen.

Næstved lagde dog efterfølgende pres på AB, og efter en halv time blev Christoffer Thrane spiller fri i dybden midt for mål, og kunne let udplacere Jonathan Fischer i AB-målet til udligning 1-1.

Bolden var klart mest på Næstved-fødder og AB’s banehalvdel i resten af halvlegen, hvor Fischer måtte agere redningsplanke flere gange.

Hen mod slutningen af halvlegen fik akademikerne dog mere styr på afleveringerne og flyttet spillet mere op på hjemmeholdets banehalvdel. Efter 43 minutter gav det en stor kontrachance, efter en veloplagt Mathias Kisum og evigt-kæmpende Frederik Christensen fik kombineret sig ind i feltet med bolden – men Næstved-forsvaret fik raget bolden til sig.

Grøn omstilling

Næstved startede 2. halvleg aggressivt og med et højt pres, som AB’erne havde svært ved at spille sig udenom.

Allerede efter få sekunder kunne det have givet bonus, da Thrane fik sendt en aflevering ind over fra baglinjen, der blev sparket lige forbi mål, og minuttet efter var den gal ingen, da en Næstved-spiller headede lige forbi mål på endnu et indlæg.

I det hele taget havde akademikerne svært ved at holde på bolden længe nok til at true hjemmeholdets mål i første del af halvlegen, men som halvlegen skred frem fik AB styr på spillet og bolden op i den anden ende af banen, uden at det i første omgang blev til andet end halve chancer.

Brugte Bio-våben

Efter 67 minutter blev Emmanuel Bio skiftet ind, og han tilførte AB noget ekstra fart, med sin udfordrende og mere uberegnelige stil. Ti minutter senere modtog Bio bolden i AB’s venstre side og fandt Sylvester Seeger-Hansen i feltet, der i fuld firspring sparkede bolden forbi Nicklas Dannevang i Næstved-målet fra en spids vinkel, til en ny AB-føring – hans 7. sæsonmål.

To minutter senere fik AB spillet sig til en to-mod-en-situation, efter en kontra hvor Kisum blev spillet i dybden, men hans aflevering til Bio manglede lige den sidste præcision.

Der blev ikke scoret yderligere i kampen, og uglerne fra Gladsaxe kunne dermed notere sig for den første sejr i turneringen siden 31. oktober, hvor man vandt 2-0 i Vanløse.

AB kravlede med sejren op på fjerdepladsen, og har nu 29 point ligesom Næstved – dog med en kamp til gode. Nykøbing FC har 42 point og fører 2. division øst suverænt.