To anholdt for drabsforsøg på Mørkhøjvej

Politiet var massivt til stede 29. september sidste år på Mørkhøjvej. Foto: Peter Kenworthy.

Københavns Politi har anholdt to mænd på 19 og 22 år og sigtet dem for drabsforsøg ved Salon Ørn på Mørkhøjvej j sidste år

Af Peter Kenworthy

Drabsforsøget fandt sted torsdag den 24. september. Her kørte to personer forbi Salon Ørn på en motorcykel. Bagsædepassageren holdt en pistol i hånden, og politiets efterforskning peger på, at målet var at skyde og dræbe en 20-årig mand, der arbejdede i frisørsalonen, fortæller Københavns Politi.

Fem dage senere, den 29. september, gik en ukendt gerningsmand ind i Salon Ørn og skød den 20-årige på kort afstand, så han afgik ved døden, tilføjer man.

– Vi er nu kommet så langt i efterforskningen, at der er en begrundet mistanke om, at de anholdte står bag drabsforsøget. Vi har en formodning om, at der er en sammenhæng mellem den episode og selve drabet, og det vil forhåbentlig blive klarlagt i den videre efterforskning, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass, der er leder af Afdelingen for organiseret kriminalitet i Københavns Politi.

Han fortæller til Gladsaxe Bladet, at der er tale om personer fra bandemiljøet.

De to mistænkte gerningsmænd blev anholdt torsdag formiddag i Hovedstadsområdet. I forbindelse med anholdelserne blev flere adresser ransaget, og der blev fundet en række effekter, som kan have en relation til sagen. De bliver nu undersøgt nærmere.

– Vi vil fortsat meget gerne høre fra vidner, der har set noget i området i forbindelse med selve drabet den 29. september, siger Knud Hvass.

De anholdte bliver fredag formiddag fremstillet i grundlovsforhør, hvor politiet vil begære lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.