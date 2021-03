Toget larmer

Foto: Peter Kenworthy.

Beboere er generet af ’bankelyde’ fra toget når det kører fra Bagsværd Station

Af Peter Kenworthy

”Støj fra jernbanen er et miljøområde, der bliver prioriteret højt … Vores mål er i størst muligt omfang, at begrænse støjgener fra jernbanetrafikken”, kan man læse på Banedanmarks hjemmeside.

Ifølge Banedanmarks rapport, Det grønne regnskab fra 2019, modtog Banedanmark i alt 712 henvendelser om støj i 2019 – og antallet af henvendelser er generelt stigende.

Året efter klagede Kresten Kristensen, bor på Buegården i Bagsværd, der ligger lige ved stationen og skinnerne. Når man står nær togskinnerne nær Bagsværd Station, kan han nemlig høre kraftige, generende ’bankelyde’ hen over det meste af døgnet, når S-toget kører forbi mod København, fortalte han i sin klage. Han tilføjede at det ”har stået på meget længe”.

Kresten Kristensen fik svar fra Banedanmark i maj sidste år, med beskeden om at man havde sendt beskeden videre til sporafdelingen og den sporansvarlige, der ville undersøge stedet og vurdere sporfejlen. Han henvendte sig også til Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A), og fik svar i september om at Gladsaxe Kommune desværre ikke har ”mange muligheder når det gælder banestrækningerne i kommune”, men at hun ville få forvaltningen til at kontakte DSB og Banedanmark om problemstillingen.

Bankelyde bliver ved

Intet af dette har dog hjulpet på støjen. Da Gladsaxe Bladet besøgte Kresten Kristensen på Buegården 17. marts, kunne man stadig høre bankelydene inde i huset. Og lige udenfor hans soveværelsevindue, viste en app på Gladsaxe Bladets udsendte medarbejders telefon over 90 dB da toget kørte forbi Buegården.

– Man kan vænne sig til meget. Men bankelydene har været der længe før jeg flyttede ind i 2015. Det var forventet at der ikke skete noget, da jeg henvendte mig til Banedanmark, for jeg ved at der er andre før mig der har klaget over det, fortæller Kresten Kristensen.

– Jeg havde dog forventet at kommunen var mere aktiv, når nu der er så meget fokus på støj. Og jeg håber at Banedanmark ordner det så larmen stopper, tilføjer han.

Ifølge Miljøstyrelsen seneste støjkortlægning, kan man se at støjniveauet ved Buegården ligger på 55-60 dB. I Gladsaxe Kommunes Støjhandlingsplan 2018-2023 kan man læse at over 20.000 boliger – omkring en tredjedel af alle helårsboliger – er belastet med et støjniveau over den vejledende grænseværdi på 58 dB, samt at ”støj kan øge risikoen for sygdomme i hjerte og kredsløb”.

WHO har udpeget støj som det andet største miljøproblem for menneskers helbred, efter luftforurening.

Banedanmark har ikke svaret tilbage på en henvendelse inden redaktionens deadline.