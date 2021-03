Trine er borgmesterkandidat

Foto: Kaj Bonne.

Socialdemokratiet i Gladsaxe holdt digital generalforsamling 10 marts. Her blev Trine Græse énstemmigt valgt som Socialdemokratiets borgmesterkandidat

Af Redaktionen, redigeret

– Jeg er glad for igen at være mit partis borgmesterkandidat og jeg er stolt over det valggrundlag, som vi nu har vedtaget. Vi kommer til at gøre mere af det, der allerede gør Gladsaxe til en god by – mere velfærd til børn, unge og ældre, fokus på kultur- og fritidslivet og en særlig indsats, til dem der har særlige behov, fortæller Trine Græse.

– Vi går også til valg på at styrke klimaindsatsen – både når det handler om flere standere til elbiler, renovering af offentlige bygninger og en styrkelse af biodiversiteten og mange, mange andre ting. Og så går vi til valg på at gøre noget ved trængsel, støj og de andre negative effekter af de flere og flere biler på vejene. Det er en bunden opgave, og i samarbejde med regionen og staten kommer vi til at bruge alle værktøjerne i værktøjskassen, tilføjer hun.

Trine Græse har været borgmester i Gladsaxe siden 2017 og blev første gang valgt til kommunalbestyrelsen i 2000.

Troels Neiiendam blev valgt som Gladsaxekredsens kandidat til regionsrådet, og der var genvalg til kredsformand Henrik Andersen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.