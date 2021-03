Trine Græse og motorvejsstøjen

Trine Græses udtalelser om bekæmpelse af motorvejsstøj i Gladsaxe viser endnu engang, at man bevidst går uden om ondets rod: bilintensiteten på motorvejstrækningerne i Gladsaxe, bilvæksten og bilkørslen, som galopperer derudad, og presset for flere motorvejsudbygninger. For sagen er jo, at mere motorvej vil føre endnu flere biler gennem Gladsaxe og dermed generere endnu mere […]

Af Leif Kajberg , Klirevænget 31