Tryg skolevej kan spare en halv mia

Skovbrynet Skole har fortjent at være folkets skole, og derfor er det på tide at trække en streg i sandet. Det skal nemlig være slut med fortællingen om, at alt er prøvet. En fortælling vi er blevet tudet ørerne fulde med, lige siden vi trådte ind i byrådet og særligt, mens vi var i den […]

Af Lene Svendborg og Lise Tønner, Lokallisten Gladsaxe

Skovbrynet Skole har fortjent at være folkets skole, og derfor er det på tide at trække en streg i sandet.

Det skal nemlig være slut med fortællingen om, at alt er prøvet. En fortælling vi er blevet tudet ørerne fulde med, lige siden vi trådte ind i byrådet og særligt, mens vi var i den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Vi medgiver at en del – men bestemt ikke alt – igennem årene er prøvet for at tiltrække og fastholde elever til Skovbrynet Skole.

Et helt åbenlyst problem for skolen er imidlertid den yderst farlige skolevej for de børn i skoledistriktet, der skal krydse motorvejen fx fra Bagsværdlund.

Løsningen fra Venstre og borgmesterflertallet er at bygge en dyr, ny skole klods op og ned ad motorvejen på Ringbo-grunden. Samtidigt drømmes hede drømme om overdækket motorvej. Umiddelbart besnærende, men mange, lange skoleår ude i fremtiden, hvis overhovedet…

Nutidens børn på Skovbrynet skole har akut brug for en sikker skolevej.

I sidste års budgetproces fik vi oplyst prisen på en cykel/gangbro over motorvejen til ca. 40-45 mio.

Vi undrer os over borgmesterflertallet og Venstres manglende vilje til at prioritere en sikker skolevej for børnene i Skovbrynets skoles distrikt.

Med en cykel/gangbro – og dermed en sikker skolevej – ville flere af skoledistriktets børnefamilier begynde at tilvælge kvarterets folkeskole.

Og Gladsaxe ville spare en halv mia, som i stedet kunne give hele skoleområdet et løft!