Udvidelse af klippekortordningen for de ældre

Af Otto Jarl, medlem af Seniorrådet i Gladsaxe

Byrådet har et stort ansvar for omsorg til vores ældre medborgere. I denne tid med corona er det for mange ældre en rædselsfuld tid med isolation, knugende ensomhed og depressions lignende tilstande. Det er hårdt særlig for de svage ældre medborgere. Mange mister deres livsvilje og livsmod.

For nogle år siden vedtog Folketinget en såkaldt klippekortordning. Det var en bevilling til en puljeordning på 1/2 time om ugen for den enkelte ældre medborger. Klippene kan bruges til at komme på en indkøbstur, ekstra rengøring eller til blot at sidde og få en hyggelig snak med sin hjemmehjælper alt efter, hvad den ældre vil.

Ordningen er i dag ikke en øremærket pulje, men er indregnet i kommunernes bloktilskud.

Det betyder, at en halv time om ugen er et minimum for den ældre, men ordningen kan ved en byrådsvedtagelse udvides til 1 time eller mere om ugen.

En forhøjelse af ordningen kan gøre tilværelsen mere tålelig, og hvem vil ikke gøre det for vores ældre medborgere?