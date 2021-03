Ventetiden stiger

Foto: Peter Kenworthy.

Man skulle vente længere på byggetilladelser i Gladsaxe i 2020 end i 2019

Af Peter Kenworthy

På trods af COVID-19 og nedlukninger har kommunerne i 2020 formået at behandle 38.091 byggesager. Mens Vallensbæk giver grønt lys til at bygge i løbet af i gennemsnit blot fire dage, så tager det meget længere tid at få en byggetilladelse i resten af hovedstadsområdet.

Værst står det til i Hvidovre, hvor ventetiden gennemsnitlig er 167 dage, viser en ny opgørelse fra Dansk Industri. I Gladsaxe er ventetiden steget fra 48 dage i 2019 til 55 i 2020, hvilket er lige over landsgennemsnittet.

Den gennemsnitlige ventetid på en byggetilladelse i hele hovedstaden er steget fra 69 dage i 2019 til 91 dage i 2020.

Og flere hovedstadskommuner bør sætte fart på deres sagsbehandling, mener DI Dansk Byggeri Hovedstaden.

– Jeg synes at det er drønærgerligt at tiderne stiger og ikke falder. Også selvom coronaen har haft en indflydelse nogen steder, fortæller formand for DI Dansk Byggeri Hovedstaden, Mads Raaschou til Gladsaxe Bladet. Gladsaxe Kommune er dog ikke det værste vi ser, tilføjer han.