Vil kortlægge tryghed

Politiet har været til stede i Gyngemose Park og Mørkhøj flere gange i det forgangne år. Her i forbindelse med et skuddrab i august. Foto: Peter Kenworthy.

Venstre stillede forslag om at Gladsaxe Kommune undersøger trygheden i Mørkhøj og Gyngemose Park. Borgmesteren fortalte at man allerede havde sat en undersøgelse i gang

Af Peter Kenworthy

Venstres gruppe har modtaget flere henvendelser fra borgere, der beskriver en forråelse af Gyngemose Park, og inden for den senere tid har der været meget alvorlige episoder i henholdsvis Mørkhøj og Gyngemose Park, som kan opfattes som symptomer på et underliggende problem, fortalte man til byrådsmødet den 24. marts.

– Det er sådan nogen oplevelser som kan få folk til at vælge at flytte fra et område, og som kan sende et område ud i en negativ spiral … Det vil være rigtig, rigtig kritisk for denne her kommune, hvis vi får endnu et område hvor der er generelle problemer, sagde Astrid Søborg på byrådsmødet.

Venstre foreslog derfor, at der skulle iværksættes en anonym undersøgelse, der skal kortlægge graden af oplevet tryghed hos borgerne i Mørkhøj og Gyngemose Park.

– Borgernes tilbagemeldinger skal kunne danne baggrund for, at byrådet kan beslutte eller drøfte, hvilke yderligere tiltag som vil være fremmende for borgernes trivsel og tryghed i Mørkhøj og Gyngemose Park, skrev Venstre i forslaget.

Er allerede i gang

Borgmester Trine Græse svarede, at man som kommune skulle gøre alt hvad man kunne for at sikre trygheden, og at man havde reageret hurtigt på den seneste hændelse, hvor borgerne var blevet evakueret.

– Venstre foreslår her at der gennemføres en anonym spørgeskemaundersøgelse, og det vil jeg gerne bakke op om. Fordi det er faktisk så god en idé, at forvaltningen allerede har udarbejdet og er lige klar til at udsende et spørgeskema til alle borgere over 18 år, der har folkeregisteradresse i Gyngemose Park, tilføjede borgmesteren.

Hun stillede derefter et ændringsforslag, om at man ikke gennemfører en ny undersøgelse, men at byrådet får resultaterne af den undersøgelse, som er på vej ud til borgerne, præsenteret i forbindelse med en planlagt temadrøftelse om tryghed i maj.

Mange af byrådets partier fortalte at man skulle tage utrygheden alvorligt, mens andre samtidig også mente at man skulle undgå ” at piske en stemning op”, som Serdal Benli (F) sagde det.

Borgmesterens ændringsforslag blev vedtaget – kun Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod. Venstre, blandt andet fordi man ville ”have hånd i hanke med hvad der bliver spurgt til”.