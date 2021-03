Vinkongerne brygger Shiraz på Egegården

Forhåbentlig giver den hjemmebryggede vin ikke hovedpine men kan i stedet deles med naboerne på Egegården. Foto: Kaj Bonne Foto: Kaj Bonne

Det er ikke helt sådan at det syder af fusel men det bobler af gær på Plejecenteret Egegården, hvor Vinkongerne brygger

Af Gitte Ganderup

Med både kulden og corona er det begrænset hvad aktivitetsmedarbejder Lene Arberg har kunnet finde på på plejecenteret Egegården, men hun fik alligevel en idé.

Hun spurgte de fire beboere Klaus, Ove, Erik og Mogens, herreklubben som hun kaldte dem, om de kunne være interesseret i at brygge vin. Det ville de gerne, men de vidste ikke hvordan.

– Jeg vidste heller ikke hvordan, men vi købte et bryggerstartsæt og gik i gang, fortæller hun.

I en uge har det 21 liter store bryg stået og boble efter at Erik har hældt de mange liter vand i spanden og strtsætte er sat i gang.

Den tidligere kleinsmed Ove ser tv i den stue, hvor brygget har boblet, så han er udnævnt brygmester, selvom han nu ikke rigtigt synes, at det er et job.

– Jeg ser jo bare tv her. Det passer sig selv.

Minderne kommer frem

Aktiviteterne på landets plejecentre er blandt andet for at beboerne har noget at hygge sig med.

– Hygge er meget vigtigt. Men også noget som kan bryde hverdagen, fortæller Lene Arberg.

Men det er ikke kun det at aktiviteterne bryder hverdagen. De bringer også minder frem.

– Min mor bryggede meget vin selv. Vi havde så meget frugt i haven og det bryggede hun frugtvin af. Det smagte godt, fortæller Ove om barndommen på Mars Allé 33.

Hverken Ove eller nogle af de andre har brygget vin før selvom det var meget udbredt i 60´erne og 70´erne.

-Jja der var mange som gjorde det, men der var ikke meget som smagte godt, siger Erik med glimt i øjet.

– Nej det vigtigste var at man var i nærheden af et toilet, når vinen skulle smages, joker Klaus og Ove videre.

Stemningen er lun og drillende i den lille fælles stue, men der kommer også historier op, da der bliver talt om hvorvidt der skal brygges mere i fremtiden.

– Portvin opstod, da man skulle fragte rødvin med skib til England fra Portugal. Det gik ikke så godt før man prøvede at hælde noget stærkt alkohol i. Så blev det godt, fortæller Mogens.

Den fortælling får Ove til at mindes tiden på Jamaica, hvor han drak den lokale rom.

– Dét smagte godt!

Aktiviteterne

På Egegården er der en række forskellige aktiviteter, men der har ikke rigtigt været noget som herreklubben bed på.

– Jeg ved at Ove er billiardspiller, så når vi kan komme til det skal vi ud og spille billiard, regner jeg med.

Derudover er der også to af herrerne som er glade for klassisk musik og beboerne har allerede været udsat for opera.

– Det var dejligt, siger Mogens hvortil Ove svarer, at han nu heller vil høre Shubidua.

– Aktiviteter er vigtige fordi det at have en rolle og betyde noget for nogle andre, det skaber identitet, siger Lene Arbeerg om sit arbejde.

Der er ingen som taler om identitet i Vinkongerne men de vil gerne tale om musik, kultur og kommende oplevelser. Selvom de er fire forskellige mænd, med forskellig fortid og interesser, kan de blive enige om, at de hygger sig når de brygger vin, ved måltiderne og nok også ved påskefrokostenen. Og det er faktisk formålet.

Og så skal den vin smages.