21. bedste kommune

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe får 21. plads i lejeboligportals sammenligning af Danmarks kommuner

Af Peter Kenworthy

Lejeboligportalen Findboliger.dk har rangeret alle danske kommuner ud fra kriterier som miljø, familieliv, indkomst og uddannelse, på baggrund af tilgængelig data i Statistikbanken, for at finde ”Danmarks bedste kommune”.

Kvalitetsindekset rangerede 95 danske kommuner på baggrund af ni forskellige faktorer, og her indtager Gladsaxe Kommune en 21. plads. Egedal, Favrskov og Gentofte scorer højst, og Lolland, Brøndby og Gulborgsund ligger nederst på kvalitetsindekset.

Gladsaxe scorer blandt andet et 9-tal for ligestilling i beskæftigelse, uddannelse, valgte kandidater i kommunen og lønniveau, og et 9-tal på uddannelsesniveau og –aktivitet. Kommunen scorer under middel på kategorierne sundhed (forhold til blandt andet skadestuebesøg og indlæggelser) og boligpriser.

Scoren er baseret på indekstal, hvor flere af kategorierne er vurderet og udregnet på baggrund af adskillige parametre og datasæt. Kommunerne er rangeret ud fra en score fra 1-10, hvor 1 er dårligt og 10 er bedst. For hver kategori er der taget højde for, om der skulle indekseres per indbygger, familie, bilejer og så videre alt efter, hvilken specifik gruppe der gav mening for den individuelle kategori.

Benjamin Vajic fra Reva Media, som har lavet undersøgelsen, fortæller at hans 10-tal på skalaen kan sidestilles med et 12-tal (”den fremragende præstation”) på det danske uddannelsessystems syvtrinsskala, hans 8-tal tilsvarer et 10-tal (”den fortrinlige præstation”) og at et ettal kan kaldes et slags ”dumpet”.