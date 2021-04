Åbnede elcykel-testcenter

Man kan testkøre og få råd om et bredt udvalg af elcykler i nyt testcenter på Gladsaxe Møllevej. Foto: Kaj Bonne.

Torsdag var der officiel åbning på et nyt testcenter for elcykler, der skal få flere til at bruge de tohjuledes elektriske lillebror

Af Peter Kenworthy

Salget af elcykler er for opadgående, og Gladsaxe Bladets udsendte medarbejder er efterhånden vant til at blive passeret på cykelstien af alt fra unge kvinder, til midaldrende mænd og bedstemødre, der ved nærmere eftersyn ”snyder” og kører med batteridrevet pedalkraft.

Og nu kan man prøvekøre elcykler på en indendørs testbane og få råd og vejledning om alt fra stelstørrelse og valg af batteri, den rette siddeposition på et stort udvalg af elcykler på Gladsaxe Møllevej 19, hvor der tidligere lå en bilforhandler.

Her åbnede Gazelle e-bike testcenter – Danmarks første elcykel-testcenter – som den hollandske cykelproducent Gazelle står bag, torsdag – med omkring 80 elcykelmodeller i forskellige farver og former, samt egen testbane.

Fra bilforhandler til elcykel-testcenter

Testcenteret blev åbnet af den hollandske ambassadør, Rob Zaagman, ligesom direktør for Cyklistforbundet, Klaus Bondam, var til stede.

– Her kan du prøve 5-8 modeller med forskellige specifikationer, så når du tager hen i butikken for at købe en cykel, ved du hvad du har behov for og brug for, fortæller Gazelles international sales manager, Wouter Jager.

Jager tilføjer at man blandt andet er flyttet til Gladsaxe, fordi kommunen er nemmere at komme til fra både København og resten af Sjælland.

Og Gladsaxes erhvervsudviklingschef, Freja Ludvigsen, fortalte, efter en tur på en elcykel, at hun synes at det var fantastisk at Gazelle var flyttet til lige netop Gladsaxe, når nu mange virksomheder er opmærksomme på at hjælpe medarbejderne til at komme på arbejde, på anden vis end i bil.

– En bilforhandler der transformerer sig om til et e-cykel-testcenter. Det går meget godt i tråd med kommunens strategi, tilføjede næstformanden for Trafik- og Teknologiudvalget, Jakob Skovgaard Koed (A), efter at have kørt et par runder på banen.

Centret har åbent tirsdag til lørdag mellem klokken 9 og 17. Det er ikke muligt at købe elcykler i centret.

Flere elcykler

Ifølge tal fra Danmarks Statistik importerer danske cykelforhandlere flere og flere elcykler og slog med 69.000 importerede elcykler i 2020 det hidtidige rekordår 2019 med 6.000 – danske cykelproducenter fremstillede sidste år 4.700 elcykler.

En rapport om elcykler i Danmark, lavet af Vejdirektoratet, beskriver at prisen på en elcykel samt manglende motion, ifølge rapporten, er de største barrierer for køb af en elcykel.

Over en tredjedel af elcykel-ejere siger dog, at netop motion er den væsentligste årsag til at de købte en. I takt med at der kommer flere elcykler på vejene, er antallet af ulykker med de hurtige og tunge cykler dog også steget.

Men Gladsaxe Bladets udsendte medarbejder kunne i hvert fald godt have brugt lidt elektrisk hjælp, da han cyklede fra testcenteret, og op af Vandtårnsvej, i strid modvind.