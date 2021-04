Arbejder stadig for bus 250S til Høje Gladsaxe

I marts besluttede et flertal af Trafikudvalget i Region Hovedstaden at anbefale en grendeling af 250S busrute, hvilket var på foranledning af Gladsaxe Kommunes henvendelse. Desværre er der lige nu nogle enkelte partier i regionen, der blokerer for den endelige godkendelse, partier der også sidder i Gladsaxe byråd. Dette er på trods af det brede […]

Af Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed og Kristian Niebuhr – Socialdemokratiske medlemmer af Trafik- og Teknikudvalget