Foto: Kaj Bonne.

Onsdag den 28. april åbner det nye fælles mødested Bibliotek+ i Høje Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Da Bibliotek+ åbner på et tidspunkt, hvor coronaen endnu ikke har sluppet sit tag i Danmark, er åbningsfesten udskudt, og husets gæster må følge en række retningslinjer for at få adgang: De skal fremvise gyldigt coronapas digitalt eller på print samt ID og sørge for at bære mundbind og holde afstand til de andre besøgende. Samtidig holder husets medarbejdere øje med, at der ikke kommer for mange besøgende i huset på samme tid.

I den første tid kan man gå på opdagelse blandt de mange hylder fyldt med inspirerende litteratur, aflevere og låne bøger. Man er også velkommen til at slå sig ned med dagens avis og en kop kaffe eller til at mødes med sine venner over et brætspil. For skoleelever og studerende er der to studierum til rådighed, ligesom man er velkommen til at komme forbi og bruge husets computere og printere.

Man kan læse mere om Bibliotek+ på gladbib.dk/bibliotek/hgbib