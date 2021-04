Bliv Babysikker

Foto: Børneulykkesfonden.

Ny app skal hjælpe forældre med at skabe sikre rammer for barnet

Af Peter Kenworthy

Der er mange ting at holde styr på, når man er blevet forælder – og opgaven kan til tider virke uoverskuelig i ”babyland”. Ikke mindst fordi man i starten ikke altid sover hele natten.

Nonprofitorganisationen Børneulykkesfonden har derfor lanceret en ny app, BabySikker, som skal hjælpe forældre med at huske sikkerheden i dagligdagen på en nem og overskuelig måde. Appen er lavet i samarbejde med Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og Dansk Sygeplejeråd med støtte fra Sundhedsstyrelsen, og kan hentes gratis i App Store og Google Play.

– Målet med den nye app er at give forældre de bedste forudsætninger for at omfavne børnenes nysgerrige sind. Børn er nemlig født nysgerrige. Der skal røres, smages og afprøves grænser, så snart muligheden byder sig, og derfor må man som forælder holde godt øje med potentielle farer. BabySikker-appen er en hjælpende hånd til forældre, som skal gøre det mere overskueligt at skabe sikre rammerne omkring barnet, og derved forebygge børneulykker, og skabe trivsel i barnets første leveår, siger Børneulykkesfonden i en pressemeddelelse.