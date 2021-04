Bliv klar til et socialt liv igen

SPONSORERET INDHOLD: Så skete det. Langt om længe har regeringen givet grønt lys til en større genåbning af Danmark. Du kan nu igen gå til frisøren, nyde et glas vin på din lokale bar eller du kan nyde en god middag på en restaurant. Selvom det er helt fantastisk, så kan det være en stor omvæltning at forholde sig til.

Af SPONSORERET INDHOLD

I 4 lange, kolde vintermåneder, har vi ikke måtte ses med alle dem vi holder af og vi har ikke kunne nyde godt af kulturlivet. Med andre ord – kan vi finde ud af at være sociale igen? Få lidt hjælp dertil, herunder.

Få styr på dine værnemidler og tests

Det første du skal forholde dig til er som sådan ikke menneskene. For helt grundlæggende kan og må du ikke være social, før du har styr på dine værnemidler og tests. Landet ligger således, at du skal bestille bord min. 30 minutter før du ankommer. Når du ankommer hertil, skal du bære mundbind indtil du sætter dig på din plads. Her er det op til dig selv, om du bærer de typiske engangsmundbind eller stofmundbind. Ved ankomsten skal du vise dit corona pas eller en negativ test, som er taget indenfor de sidste 72 timer. Nu er der styr på det – næste!

Fyld din sociale glas op

Selvom du har råbt og skreget, savnet og grædt – ikke mindst glædet dig til at komme ud blandt andre mennesker igen, så er det en udfordring. Du skal nu igen til at forholde dig til dig selv i samspil med andre. Derfor skal du ikke blot kaste dig ud i flere dages druk, samvær og hygge. Du skal nemlig have dig selv med i det. Start derfor med få aftaler, hvor du kan lade dig selv op i mellemtiden. Tag et par timer inden du skal ud ad døren, hvor du slapper max af og bruger god tid på at gøre dig klar, så du føler dig tilpas når du kommer ud i den virkelige verden.

Vær social med omtanke

Der er en grund til, at der til stadighed er en masse restriktioner på offentlige steder. Det er fordi krisen ikke er overstået. Derfor skal du være social med omtanke. Går du ud og mengler dig med alt og alle uden at holde afstand og mindske forsamlingsantallet, ja så kan det ende med at Danmark må lukkes ned igen. Husk derfor at udvise samfundssind. Det er både godt for andre, men også dig selv. Du har ventet så længe på dette tidspunkt, at du nok også kan vente lidt længere med at se dem, du blot ser meget sjældent.