Bronze på landevejen

Foto: Colourbox.

Bagsværd Atletik Club fik medaljer til DM 10 km landevej

Af Peter Kenworthy

DM 10 km Landevej blev i år afviklet på Flyvestation Værløse, og der var medaljer og flere gode resultater fra Bagsværd-løbere.

Camille Porsdal Petersen fik bronze hos kvinderne hos de 16-17-årige i tiden 42:59, ligesom Hjalte Dalskov fik også løbet en bronzemedalje hjem til Bagsværd for samme aldersgruppe hos mændene, i tiden 33:52.

Joel Ibler Lillesø havnede 7 sekunder uden for medaljerne, og 9 sekunder efter vinderen Axel Vang Christensen fra Hillerød. Han måtte derfor nøjes med en fjerdeplads i seniorrækken i tiden 29:52 – han blev dog samtidig Danmarksmester for de 18-19-årige, med næsten to minutter ned til nummer 2.