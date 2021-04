Lars Randleff sætter “flinkeskole” i gang. Foto: Peter Kenworthy.

Det er muligt både at være beredt og flink – også i en coronatid. KFUM-spejderne Søborg Gruppe er i hvert fald gået i gang med et ”flinke-mærke”

Af Peter Kenworthy

Corona-trætheden kan godt ramme os alle i denne tid. Også i foreninger som spejderne, hvor der har været nedlukning og restriktioner, og hvor ”normaltilstanden” er et bogstaveligt tæt sammenhold og fælles brug af ting som økser og snitteknive.

Og selv nu hvor der er lukket op, er det svært at holde spejdermøder som man plejer, fortæller gruppeleder og junior- og tropleder hos KFUM-spejderne Søborg Gruppe, Lars Randleff.

Han er i gang med tirsdagens spejdermøde for junior og trop, hvor børnene skal forsøge at få et ”flinkemærke” – blandt andet ved at udtænke hvordan de hver dag kan lave noget ”flinkt”.

– Det er både rart og lidt frustrerende, for vi skal blandt andet kunne lave opgaver, hvor børnene ikke bruger de samme materialer. Hvis vi for eksempel bruger en økse, skal den sprittes af, før den næste bruger den. Men det er godt at vi er i gang igen, for vi har savnet det og ungerne har savnet det. For corona er en holdsport. Man skal holde ud, holde afstand og holde humøret oppe, fortæller han.

’Hjemmespejder’ funker ikke

Imens vi taler løser børnene flinke-opgaverne med smil og gåpåmod – og er tydeligvis glade for at være til spejder igen.

For at gå til spejder handler om fællesskab. Og ”hjemmespejder”, hvor man laver opgaver sammen hver for sig, hjemme på en skærm – som man har prøvet – fungerer ikke så godt som et rigtigt spejdermøde, mener Lars Randleff.

– Men den største udfordring, efter vi lukkede op igen, har ligget hos lederne. For vi skal finde på aktiviteter som er coronasikrede og kan løses på afstand og med få ad gangen. Og vi mangler ledere hos os, hvis nogen har lyst og tid, tilføjer han med et smil.