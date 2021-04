Foto: Colourbox.

Gladsaxe Kommune opfordrer til at indstille foreningsaktiviteter til og med 11. april

Af Redaktionen, redigeret

– For at få brudt smittekæderne og få smittetallet i Gladsaxe Kommune hurtigt og effektivt ned, så eleverne kan komme tilbage i skole og de liberale erhverv kan få lov at genåbne den 12. april, opfordrer Gladsaxe Kommune alle foreninger til også at indstille aktiviteterne til og med 11. april, skriver Gladsaxe Kommune på sin hjemmeside.

Foreningsaktiviteterne er ikke omfattet af myndighedernes påbud om at holde lukket.