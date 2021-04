Drop byggeri i støjfyldte områder

Politikerne fra alle partier har de seneste år lavet meget støj om vejstøj. De har krævet at Folketinget sænker hastigheden på motorvejene og bygger støjværn. Også i Gladsaxe er mange tusinde borgere ramt af for høj støj fra de mange store veje som går igennem Gladsaxe. Støj er ikke kun irriterende når man er i […]

Af Henrik Sørensen, folketingskandidat (C)

Politikerne fra alle partier har de seneste år lavet meget støj om vejstøj. De har krævet at Folketinget sænker hastigheden på motorvejene og bygger støjværn.

Også i Gladsaxe er mange tusinde borgere ramt af for høj støj fra de mange store veje som går igennem Gladsaxe. Støj er ikke kun irriterende når man er i sit hjem. Støj er farligt for helbredet. Op til 500 danskere dør hvert år af for høj støj og flere bliver syge.

Men de samme borgmestre, der stiller krav til Folketinget, holder sig ikke tilbage fra at bygge nye boliger, der ligger i støjramte områder. Og borgmester Trine Græse er ingen undtagelse.

Politikerne vil gerne bygge nye boliger hvor der er mere end 58 dB støj når de får mulighed for det. Resultatet er endnu flere borgere, som må leve med for høj støj i deres hjem.

Men nu er der heldigvis håb forud. I en afgørelse fra planklagenævnet er lokalplanen for et byggeri i Vallensbæk blevet ophævet fordi det nye byggeri ikke overholder planlovens bestemmelse om støj.

Lokalpolitikerne i Gladsaxe Byråd skal i den kommende tid drøfte en ny kommunalplan. Med afgørelsen fra Planklagenævnet bør lokalpolitikerne droppe alle planer om nye boliger, hvor støjen vil være mere end 58 dB.

Det giver ingen mening, at lokalpolitikerne kræver, at Folketinget gør noget ved støjen og det næste øjeblik opfører 1000s af nye boliger som er støjramt.