Ekspert: Alle kan lære og det skal være sjovt

Lokal læringsekspert udvikler spil til familier som skal bygge bro fra skole til hjem og gøre læring sjovt og skabe nærvær

Af Gitte Ganderup

Hvis du kender navnet Alice Darville, er det måske fordi du har børn. Og hvis du ikke kender navnet, kender du måske hendes udgivelser som er vidt brugt i indskolingen og som blandt andet tæller Cirkus Total, Godtfreds Dyrehandel og matematikbogen Format.

Alice Darville er pædagogisk konsulent, forfatter og selvstændig med kontor i Tower 77 på Vandtårnsvej. Der har hun startet virksomheden Bedst-Sammen og har i samarbejde med blandt andre tre lokale lærere fra Bagsværd Skole udviklet et helt analogt spil, der gennem spil, leg og samvær vil skabe en nemmere hverdag med læring – både for forældre og børn.

– Vi har nogle bestemte mål som for eksempel at lære at læse. Det kan ikke nytte noget hvis du er funktionel analfabet i dagens Danmark. Men så er vi nødt til at finde veje for alle. Der er intet galt med at løse opgaver i en bog. Jeg vil bare meget gerne skabe nogle analoge opgaver som alternativ til den to-dimensionelle skærm, forklarer Alice Darville som derfor har besluttet at spiluniverset Bedst-Sammen er lavet af økologiske, bæredygtige og naturlige materialer som bomuld, træ og pap – ja selv ballonerne er økologiske.

– Det gør en forskel at de føles anderledes end en skærm og plastik.

I praksis kan man i Bedst-Sammen købe en læringskasse med spil, der bygger bro til skolens Fælles Mål. Materialerne er udviklet i samarbejde med eksperter på hver sit fagområde, hvorfor de har et højt fagligt niveau samtidig med, at det er sjovt:

– Læringskasser fra Bedst-Sammen er et tilbud om legende læring, der fungerer som alternativ til den digitale verden, vi befinder os i. Det kan være spil, aktiviteter eller lege, hvor man sammen også bliver klogere på ting, som samtidig taler ind i folkeskolens fællesmål, siger Alice Darville.

Leg læring

Den legende tilgang til læring hos børn er et meget kærkomment initiativ, hvis man spørger en af de førende eksperter inden for læringsstile og skoleliv, Svend Erik Schmidt, som ikke-fagfolk måske kender fra tv-programmerne Plan B og Skolen – Verdensklase på 100 dage.

Han beskriver, at der er brug for flere redskaber til, at børn kan lære gennem leg, da legen er helt essentiel for børns indlæring.

I et forskningsprojekt fra 2018 undersøgte to australske forskere sammenhængen mellem leg og indlæring hos børn. Undersøgelsen viste, at børn opnår et mere succesfuldt resultat i forhold til indlæring af centrale færdigheder såsom problemløsning, analysering og anvendelse af viden og kreativitet, når de leger.

Selvom man dog har den viden, bliver der ikke gjort helt nok i den danske folkeskole, mener Svend Erik Schmidt ifølge Alice Darville.

Han mener, at intentioner og viljen er der, men at man simpelthen ikke har tiden til at udvikle nye materialer, der omfavner alle børns forskellige måder at lære på:

– Børn lærer forskelligt. Nogle lærer bedst ved at se tingene, eller ved at høre tingene, hvilket den traditionelle skole er rigtig god til at nå, men de overser ofte de børn, der har brug for at lære ved at røre eller gøre tingene i praksis, vurderer Svend Erik Schmidt.

15 minutters nærvær

Alice Daville ønsker, at hendes nye univers skal kunne bidrage med mange ting. En af dem er nærvær i familierne med et positivt samspil. Men det skal kunne fungere i en travl hverdag og derfor er spillene testet på familier.

– Hver opgave tager 15 minutter og der skal faktisk ikke mere til for at skabe en lille stund, hvor der er fuldt fokus uden skærme og andet men derimod nærvær og ro, siger hun.

Hvert spil omfavner de forskellige læringsstile og de kan spilles ude og inde, på bordet, på gulvet eller på væggen.

– Det er vigtigt, for børnene har forskellige præferencer. Det er meget gammeldags at tro, at den bedste læring opnås ved et bord med et hæfte med opgaver. Det virker for nogle, men børn bruger alle deres sanser til at lære med – på deres præmisser, fortæller hun og nævner, at hun også er tilknyttet Løkkefondens drengeakademiet, hvor mange af deltagerne, når de ankommer tror, at de ikke kan lære noget.

– Men de skal bare lære hvordan de kan lære. Efterfølgende kan de tage den viden med og lære på andre måder også.

Alice Darville har mange års erfaring med skoler og hun ser, at der kommer flere og flere forskelige læringsstile derude. Derfor mener hun også der er håb, hvis en familie finder barnets læringsstil men ikke ser den reflekteret i skolen.

– Skolerne er en svær skude at vende, men der popper mere og mere op rundt omkring. Der sker noget derude, siger hun.