En erhvervsuddannelse kan være fremtiden for mange studenter i Gladsaxe

Af Kenneth Aaby Sachse, formand for DI Hovedstadens arbejdskraftudvalg

Når studenterhuen er i hus, er det store spørgsmål for mange, hvad der så skal ske. I Gladsaxe var 29 procent af studenterårgangen fra 2017 endnu ikke i gang med at læse videre i efteråret 2019 – det vil sige mere end to år efter, de fik studenterhuen. Det svarer til mere end 160 studenter alene i Gladsaxe, viser tal fra Dansk Industri.

Mens virksomhederne utålmodigt står og tripper efter at få flere medarbejdere med en erhvervsuddannelse, så håber jeg, at de mange unge, som ikke bruger deres studentereksamen til at læse videre, vil overveje erhvervsuddannelserne. Tallene viser i hvert fald, at der er et stort potentiale for at lede flere unge studenter i retning af erhvervsuddannelserne.

I Gladsaxe er det kun 13 procent, der efter 9. eller 10. klasse vælger en erhvervsuddannelse. Det er alt for få. Derfor skal virksomheder, kommuner, erhvervsskoler og Studievalg Danmark blive bedre til at vise både eleverne i folkeskolen, men også de mange unge, der ikke bruger deres studentereksamen til at læse videre, de karrieremuligheder en erhvervsuddannelse giver. Vores lokale virksomheder har nemlig også brug for dem allerede nu, men også i fremtiden hvor store årgange på arbejdsmarkedet står overfor at skulle på pension. I DI Hovedstaden hjælper vi gerne med besøg på virksomheder, i klasser, erhvervspraktik eller andet.