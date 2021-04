En succes på trods af corona-restriktioner

Headspace i Gladsaxe har ikke lige frem fået den nemmeste start. Headspace åbnede dørerne for unge mellem 12 – 25 år den 25. februar 2020, 3 uger før den første nedlukning på grund af corona. Onsdag aften, på Psykiatri- og handicapudvalgsmødet, var evalueringen af headspace på dagsorden og det er en rigtig god succeshistorie. Der […]

Af Kristine Henriksen (A), formand for Psykiatri- og Handicapudvalget

Headspace i Gladsaxe har ikke lige frem fået den nemmeste start. Headspace åbnede dørerne for unge mellem 12 – 25 år den 25. februar 2020, 3 uger før den første nedlukning på grund af corona.

Onsdag aften, på Psykiatri- og handicapudvalgsmødet, var evalueringen af headspace på dagsorden og det er en rigtig god succeshistorie.

Der er en stor interesse for headspace og efterspørgsel på den rådgivning, headspace tilbyder. I 2020 har 85 unge gjort brug af headspace og vi må klart forvente, at når vi er over Corona, at antallet af unge, der vil benytte headspace vil blive større. Derfor er der ingen tvivl om, at headspace vil blive et velbesøgt og velfungerende tilbud, når det igen bliver muligt at møde op når behovet er der, og uden tidsbestilling – der er nemlig et af headspaces specialer.

På trods af nedlukning har headspace Gladsaxe arbejdede hårdt på, at holde kontakten til både de unge og de frivillige rådgivere og nationalt har headspace oprustede med bl.a. en telefonlinje og en styrkelse af chatfunktionen.

Headspace i Gladsaxe ligger på Gladsaxevej 315, på samme matrikel som FGU-NORD. Du kan læse mere om headspace på headspace.dk/gladsaxe