Af Jeppe Bruus, Gladsaxeborger og formand for transportudvalget

I regeringens udspil til ny intrastrukturplan er afsat 3. mia. kr. målrettet bekæmpelse af støj fra trafikken, der allerede i dag generer alt for mange borgere i vores kommune. Et af de centrale pejlemærker i udspillet er, at færre skal plages af støj fra trafikken.

Det pejlemærke og omfanget af initiativer til bekæmpelse af støj er nyt, sammenlignet med tidligere infrastrukturudspil. Det er jeg rigtig glad for.

For behovet er stort. Over de seneste 10-15 år har støjproblemet vokset sig meget stort. Og støjen, der rammer vores boligområder, kommer primært fra Motorring 3 og Hillerødmotorvejen.

Derfor er der behov for, at vi tager hånd om problemerne på de eksisterende motorveje, og samtidig sørger for, at vejudvidelser støjdækkes langt bedre end tidligere.

Det er fokus i det udspil, der er kommet. Men behovet er stort mange steder i Danmark. Derfor skal vi fortætte det gode tværpolitiske arbejde i Gladsaxe, så vi sikrer, at pengene bruges der, hvor flest borgere får gavn af dem.