Faglighed, sygefravær og økonomi

Foto: Peter Kenworthy.

Der skal fokuseres mere på skoleledelse, trivsel og faglighed i folkeskolen, mener liberal tænketank

Af Peter Kenworthy

Skolernes evne til at løfte elevernes faglige niveau, lærernes sygefravær og faglige kompetencer og de øvrige elevers socioøkonomiske baggrund er grundlaget for forældrenes tilfredshed med de kommunale folkeskoler, konkluderer CEPOS i et nyt notat om forældretilfredshed med folkeskolen.

Den liberale tænketank anbefaler blandt andet at der i skolepolitikken bliver fokuseret mindre på at øge ressourceforbruget og mere direkte på bedre skoleledelse, lærernes trivsel, lærernes faglighed og elevernes faglige resultater.

Nogenlunde tilfredse forældre

Ifølge notatet er Morsø (med scoren 4,2), Fredensborg, Lemvig og Ærø de kommuner hvor forældretilfredsheden er højst, mens Gladsaxe ligger på en delt 54. plads (med scoren 3,8). Læsø ligger sidst (med scoren 3,2) – på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er “meget utilfreds” og 5 er “meget tilfreds”.

Forældretilfredsheden på skoleniveau varierer i Gladsaxe mellem Bakkeskolen (der scorer 4,4) og Søborg Skole (der scorer 3,4).

Tallene er fra indenrigsministeriets brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen fra 2020.

Stigende udgifter og klassekvotienter

Ifølge Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale Nøgletal, har Gladsaxe det 11. højest udgiftsniveau til folkeskolen per elev på 87.200 (i år 2000 var tallet 47.090). Landsgennemsnittet er 73.000, tre kommuner har udgifter på over 100.000, mens udgifterne i Dragør, Kolding og Gentofte ligger under 60.000.

Gladsaxe har desuden landets 15. højeste gennemsnitlige klassekvotient på 22,6. Her ligger landsgennemsnittet på 21,4 – klassekvotienten er højest i Dragør med 23,5 og ligger under 20 i 18 kommuner. Klassekvotienten lå i Gladsaxe på 20 i starten af halvfemserne, og er støt vokset siden.

Antallet af privatskoleelever per 100 elever er ligeledes stigende i Gladsaxe – fra under 20 i halvfemserne, til 22 i 2017.