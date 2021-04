Fald i medlemstallet

Træningen i Gladsaxes klubber er det muliges kunst for tiden. Her er bokseklubben i gang med udendørs træning i Høje Gladsaxe. Foto: Kaj Bonne.

I Gladsaxe Kommune er der 766 færre medlemmer i kommunens idrætsforeninger i 2020 end i 2019

Af Redaktionen, redigeret

Landets idrætsforeninger har været hårdt ramt af restriktioner og skiftende forsamlingsloft det seneste år, og det kan ses på medlemstallene – også i Gladsaxe. Her i kommunen har corona nemlig medført en samlet tilbagegang på 766 medlemmer fra 2019 til 2020, så der nu er 19.092 medlemmer i Gladsaxes 81 idrætsforeninger under DGI og DIF, fortæller de to foreninger i en pressemeddelelse.

– I Gladsaxe følger vi udviklingen tæt, og vi er bekymrede for medlemstabet hos en række foreninger. Vi forsøger at støtte vores foreninger så godt som muligt på flere måder. For eksempel kan foreningerne via Folkeoplysningsudvalget søge tilskud til coronarelaterede udgifter, blandt andet til genstart, omlægning af aktiviteter og manglende indtægter, siger formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe Kommune, Katrine Skov (A).

I DGI og DIF er der til gengæld stor glæde over den store indsats blandt frivillige og over, at langt størstedelen af medlemmerne har holdt fast i deres medlemskab og betalt kontingent i 2020, selvom idrætsforeningerne i det forgangne år i perioder var lukket ned og stort set hele året var underlagt forskellige restriktioner, fortæller de to foreninger. Samtidig glæder man sig over kommunerne, der har holdt hånden under foreningslivet med økonomisk støtte og andre former for hjælp.

– 2020 har været et hårdt år for idrætsforeningerne i Gladsaxe Kommune, men der er trods alt medlemsvækst i både tennis, padel samt basketball. Den store kreativitet med blandt andet online-træning har også betydet, at foreningerne generelt har fastholdt flere medlemmer og samlet set lander på et niveau, som er bedre, end vi kunne have frygtet. Nu glæder vi os til, at samfundet og idrætslivet åbner igen, siger Peder Nedergaard, formand i DGI Storkøbenhavn.