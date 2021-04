Flere træer fældes

Foto: Colourbox.

To store poppeltræer på Klausdalsbrovej skal fældes. De er medtagne af alder og råd, siger kommunen

Af Peter Kenworthy

Det er blevet lidt af en vane at fælde træer i Gladsaxe i disse år – selvom man kan læse i Gladsaxe Kommunes træpolitik fra 2019 at ”vi vil bevare og udvikle træerne i Gladsaxe og øge den samlede bestand af træer for at styrke rammerne for den levende by”.

Ikke mindst har mange hundrede træer langs letbanen på ringvejen måtte lade livet, men også træer på blandt andet Ærtemarken og i Buddinge Rundkørsel – selvom der også bliver plantet en del træer rundt omkring.

– Mange af de eksisterende gamle træer i byen fortæller en historie og giver identitet i byens rum og grønne områder … Derfor skal vi passe godt på vores sunde træer og værne om de gamle, tilføjes det i træpolitikken.

Men nu ryger der også to store, gamle poppeltræer på Klausdalsbrovej, i forbindelse at byggeriet af det nye børnehus, Egedammen.

Gamle og medtagne

Træerne skal, ifølge Gladsaxe Kommune, fældes på grund af alder og råd.

– Oprindeligt var planen, at træerne skulle bevares i forbindelse med det nye byggeri. Men eksterne eksperter, som netop har besigtiget træerne, vurderer dem til at være cirka 70 år gamle og så medtagne af alder og råd, at de er i overhængende fare for at vælte i en storm, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

Træeksperterne anbefaler derfor, at de snarest enten fældes eller stynes – det vil sige at de skæres ned fra den nuværende 25 meters højde til fem meter, tilføjer man.

De to popler blev i lokalplanen for 1986 beskrevet som bevaringsværdige. Man vil i stedet plante to større egetræer.