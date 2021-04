Flere vaccinerede

Foto: Colourbox.

Massevaccination mandag satte lidt fut i vaccinationstallene

Af Peter Kenworthy

Det er indtil videre ikke gået alt for hurtigt med vaccinationerne – heller ikke i Gladsaxe.

I weekenden var der omkring 5.400 færdigvaccinerede i Gladsaxe – eller lige under 8 procent af borgerne – og en uge inden var tallet 5.000. Den 30. marts var lidt over 8.300 påbegyndt vaccinerede og lige over 4.500 færdigvaccinerede i Gladsaxe.

Mandag blev lidt under 100.000 danskere så vaccineret, i en slags ”generalprøve” på om regionerne er klar til at vaccinere langt mere i den kommende tid. 984 blev påbegyndt vaccineret i Gladsaxe.

Ifølge dagens tal fra Statens Serum Institut, er det dog stadig under 6.000 (8,5 procent) af borgerne i Gladsaxe der er færdigvaccinerede, mens 11.600 (lige under 17 procent) nu er påbegyndt vaccinerede.

Positivprocenten i Gladsaxe er 0,6. Antallet af smittede i den seneste uge var 74. Det giver et smittetal på 107 per 1000.000, og Gladsaxe har dermed landets 21.højeste smitteincidens.

Mandag var Gladsaxes smittetal på 100 per 100.000 og mandagen inden på 150.

Der er i dag 20 indlagte på Herlev og Gentofte Hospital. En mere end mandag og tre mindre end mandagen inden.