Forårsfornemmelser i roklubben

Foto: Privat.

Aktiviteterne i Bagsværd Roklub er - ligesom foråret – godt i gang. Blandt andet med udendørs rospinning

Af Peter Kenworthy

Forårsaktiviteterne er godt i gang i Bagsværd Roklub, og der har været stor interesse for roskolen for voksne, der startede for et par uger siden, fortæller klubben

– Da der blev lukket ned for indendørs idræt i december blev der tænkt kreativt, for i stedet for at lade stå til, blev der lavet udendørs rospinning. Det blev en kæmpe succes med hurtigt udsolgte hold. Den udendørs rospinningssucces nåede helt til Japan – til den by, hvor det danske rolandshold skal i træningslejr før OL. Her blev der skrevet om det på byens Instagram-profil, fortæller konstitueret kommunikationschef i Bagsværd Roklub, Regitze Rønstrup.