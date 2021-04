Genhusning

Skimmelsvamp på Telefonfabrikken gør at Gladsaxe Musik- og Billedskole skal genhuses på Gladsaxe Idrætsanlæg og Gladsaxe Hovedbibliotek Foto: Foto: Peter Kenworthy.

Musik- og billedskolen skal genhuses - foreløbig frem til 2022

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Musik- og Billedskole (GMB) skal genhuses frem til udgangen af 2021, fordi de lokaler på Telefonfabrikken som man tidligere har brugt, har skimmelsvamp. Der var ellers lavet en aftale om at GMB skulle genhuses på Grønnemose Skole, men dette blev forhindret af fund af asbest på skolen.

6. april tiltrådte Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget Børne- og Kulturforvaltningens indstilling om at genhuse GMB på Gladsaxe Idrætsanlæg og Gladsaxe Hovedbibliotek.

– Det er lykkes at finde en rigtig god plan der gør, at eleverne kan beholde deres nuværende skemaer, og at deres undervisning er tæt på Telefonfabrikken, fortæller leder af GMB, Christian Frank.