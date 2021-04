Gladsaxes arbejderklasse skrumper Hands of a carpenter planed wood, workplace

Der er blevet høvlet en del af Gladsaxes arbejderklasse i de seneste 30 år. Foto: Colourbox.

To kort over Danmarks sogne afslører, at der i løbet af tre årtier er sket et ryk i, hvor arbejderklassen bor. I Gladsaxe er arbejdsklassen på tilbagetog

Af Peter Kenworthy

I slutningen af 1980’erne boede arbejderklassen i høj grad i lokalområder omkring de store byer. Lidt over 30 år senere er mange af arbejderne væk fra storbyerne, viser to kort fra Danmarks sogne fra henholdsvis 1987 og i dag, lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, på baggrund af tal fra Danmarks Statistiks registre. Blandt andet fordi produktionen er flyttet ud af byerne, og arbejderne er flyttet med, og på grund af de høje boligpriser i og omkring byerne. Denne tendens ses også i Gladsaxe. Ifølge kortene udgjorde arbejderne i 1987 66 procent af beboerne i Mørkhøj- og Haralds Sogn, 61 procent i Buddinge, 56 procent i Gladsaxe, 54 procent i Søborggård, 48 procent i Stengård og Bagsværd og 42 procent i Søborgmagle Sogn. I dag er tallene 41 procent for Haralds Sogn, 34 procent i Buddinge, 32 procent i Mørkhøj, 29 procent i Gladsaxe, 24 procent i Bagsværd, 23 i Søborggård, 21 i Stengård og 11 procent i Søborgmagle Sogn. Fem socialklasser

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har inddelt befolkningen i fem socialklasser. Socialklasserne er henholdsvis overklassen (selvstændige, topledere og højtlønnede specialister, der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst, som bankdirektør, finansanalytiker, kommunaldirektør) og den højere middelklasse (selvstændige, ledere og specialister som skoleleder, ingeniør, gymnasielærer, læge). Samt middelklassen (selvstændig og lønmodtagere med ledelsesansvar der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst som murermester, brugsuddeler, folkeskolelærer, sygeplejerske), arbejderklassen (lønmodtagere med erhvervsfaglig uddannelse, der ikke indgår i en af de øvrige klasser, som industritekniker, tømrer, lastbilchauffør, sosu-assistent) og klassen uden for arbejdsmarkedet, som førtidspensionist og kontanthjælpsmodtager.