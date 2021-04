Hadforbrydelser mod handicappede kan straffes hårdere

Foto: Colourbox.

Folketinget vedtog enstemmigt at udvide straffelovens paragraf om hadforbrydelser

Af Peter Kenworthy

Lovforslaget indebærer, at ordet ”handicap” tilføjes til straffelovens § 81, nr. 6, om hadforbrydelser, således at det bliver en strafskærpende omstændighed, hvis en kriminel gerning har baggrund i offerets handicap.

Her står der desuden, at ”det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed … at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende”.

Institut for Menneskerettigheder beskrev i september, hvordan personer med kognitive og psykiske handicap er stærkt overrepræsenteret som ofre i voldsstatistikken. Og at en rapport fra instituttet viste at hver femte anmeldelse om vold- og seksualforbrydelse i 2017 omhandler ofre med kognitive eller psykiske handicap.