Hærværk

Det er mig en gåde at man gang på gang sætte nyt glas i vores busstopsted på Vandtårnsvej ved svømmehallen. Hvem der end står for vedligeholdelse bør overveje at sætte plexiglas i eller en anden løsning som eksempelvis som de stoppesteder på Gladsaxevej. Dette hærværk er til gene for alle som færdes der, det flyder […]

Af Bonett Trusell, Byrådskandidat for DF Gladsaxe